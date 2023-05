PM apreende armas, R$ 5 mil e diversos produtos em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (10), armas de fogo e uma grande quantidade de dinheiro e objetos que estavam em uma residência em Apucarana, no norte do Paraná. Um jovem, de 22 anos, foi preso.

A polícia informou que realizava patrulhamento no Núcleo Habitacional Vale Verde, após receber denúncias de disparo de fogo no bairro durante a madrugada, e pela manhã encontrou estojos de munições de calibre 9mm jogados na esquina das ruas Jamaica com a Ouro Verde. Mais estojos foram localizados nas proximidades até que foram encontradas munições no portão e no quintal de uma casa.

Os policiais entraram na residência, que se encontrava aberta, e localizaram um rapaz portando uma pistola glock, de 9mm, além de muitas outras munições. O jovem tentou apresentar uma identidade falsa na abordagem, mas a equipe constatou ser falsa.

Segundo o Sargento Maicon José Bento, o suspeito já havia mandados de prisão por tráfico de drogas. "Em interrogatório com ele, descobriu-se se tratar de um jovem de 22 anos, oriundo de Londrina, e contra ele tinham dois mandos de prisão expedido pela prática do crime de tráfico de drogas na região de Londrina", contou o policial.

O suspeito foi abordado em um quarto, onde estava deitado em uma cama. Em buscas pelo local, a PM ainda localizou mais uma arma e uma grande quantidade de dinheiro, de acordo com o Sargento. "Foram localizados uma carabina 22, ambas as armas possuíam silenciador, munição farta e uma quantia em R$ 5 mil", informou Maicon.

O jovem admitiu que o dinheiro foi adquirido através da venda de maconha. Ele ainda contou que os disparos, denunciados à policia por moradores, foram feitos por ele para extravasar após ter se desentendido com a namorada, que já havia deixado o local.

Além do dinheiro, das munições e das armas, também foram apreendidos diversos produtos. "Suspeita-se que sejam produtos de furto ou roubo. Já foi localizado uma vítima dona de um computador, que estava no local", disse o policial.

O suspeito foi detido e entregue na 17ª Subdivisão Policial.

