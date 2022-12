PM apreende 7 motocicletas durante operação em Apucarana

Da Redação

Sete motocicletas foram apreendidas e 22 notificações de trânsito foram lavradas pela Polícia Militar (PM), de Apucarana. A operação ocorreu na noite desta terça-feira (27), nos distritos Correia de Freitas, na Vila Reis e outros bairros da cidade.

Durante a operação, de acordo com a PM, foram abordadas 32 motocicletas e 43 pessoas. Segundo a polícia, o objetivo desta ação foi a realização de abordagens e orientações a motociclistas, visto que as infrações têm sido frequentes.

A operação policial contou com o efetivo da PM (CPU, Rocam e RPA), além da equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), de Apucarana. As motocicletas apreendidas foram encaminhadas para o pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e ficam à disposição da justiça.

