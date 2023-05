PM apreende 190 pedras de crack e simulacro de pistola em Apucarana

Da Redação

Simulacro de arma de fogo e pedras de crack apreendidos

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta terça-feira (16), no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, norte do Paraná, 190 pedras de crack e um simulacro de pistola.

Segundo a polícia, uma denúncia informou que quatro homens estava vendendo entorpecentes em um terreno localizado na esquina das ruas Paranaguá e Fernando Pereira. A equipe foi ao local e, após buscas, localizou a droga.

Foram encontradas 190 pedras de crack, que, pesadas, totalizaram 36,1 gramas. A droga e o simulacro de pistola foram apreendidos e entregues na 17ª Subdivisão Policial.

Ainda segundo a polícia, um rapaz foi encontrado no local, mas fugiu ao avistar a viatura. Ninguém foi preso.

Outra ocorrência

O setor de inteligência da Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu em flagrante dois dos três criminosos que realizaram um assalto a mão armada, no início da madrugada desta terça-feira (16), em uma estação de tratamento da Sanepar, no bairro Ouro Verde, em Londrina, norte do Paraná. Para ler a matéria completa, clique aqui.

