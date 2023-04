PM apreende 1 kg de maconha e meio quilo de cocaína em Apucarana

Da Redação

Drogas estavam armazenadas em uma mochila

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e mais de 1 quilo de entorpecentes retirados de circulação na madrugada deste domingo (2), em Apucarana, no norte do Paraná. O flagrante ocorreu em uma casa no Jardim Ouro Verde onde foram encontrados 1,1 kg de maconha, 500 gramas de cocaína e 110 gramas de crack. Segundo a PM, a ação deu um prejuízo de quase R$ 30 mil ao tráfico de drogas.

A situação começou durante patrulhamento da Rotam no bairro que avistou um adolescente em atividade suspeita junto com outro jovem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Um deles, contudo, confessou que estava no local para comprar drogas e que a negociação teria sido interrompida com a chegada da polícia. O usuário foi então liberado do local.

Os policiais então revistaram a casa e com autorização da mãe do adolescente vistoriaram uma mochila, onde estavam armazenadas as drogas. O conteúdo da mochila e o adolescente foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP).

fonte: divulgação/pm Equipe da Rotam realizou a apreensão

