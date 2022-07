PM alerta para 'golpe do mecânico' em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caso desconfie que está sendo vítima de um golpe, mantenha-se seguro e ligue 190

A Polícia Militar (PM) alerta a comunidade local e regional de que novos golpes estão ocorrendo em Apucarana. Trata-se do 'golpe do mecânico', ou seja, os golpistas causam algum dano do carro da vítima e simulam um atendimento. Na hora do pagamento, segundo a polícia, os autores passam o cartão da vítima diversas vezes, gerando o prejuízo.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, nesta semana, dois idosos estavam saindo de um supermercado, quando perceberam um dano em seu veículo. Neste instante, um homem se aproximou para oferecer ajuda e se propôs a ligar para a seguradora do automóvel da família pelo próprio telefone celular.

Ao final da ligação, disse que um técnico estava a caminho para auxiliá-los. Minutos depois, um outro homem chegou ao local e “consertou” o veículo. Ele cobrou a quantia de R$ 25, que somente poderia ser pago via cartão.

continua após publicidade .

Ao fazer a cobrança, ele passou várias vezes os cartões das vítimas, pois, segundo ele, a máquina de cartão estava com problemas. Ao chegarem na residência, se deram conta de que haviam caído em um golpe.

A PM reforça para que a população fique atenta a situações como esta.

Veja as dicas:

continua após publicidade .

* Tome cuidado ao receber ajuda de pessoas desconhecidas.

*Caso necessário, o próprio titular deve acionar a seguradora.

*Verifique se o funcionário presente no local realmente presta serviços para a empresa.

continua após publicidade .

*Não forneça senhas/dados bancários a desconhecidos.

*Caso desconfie que está sendo vítima de um golpe, mantenha-se seguro e ligue 190.

Serviço:

Emergência: 190

WhatsApp para denúncias: (43) 99608-9469

Siga o TNOnline no Google News