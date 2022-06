PM ajuda grávida em trabalho de parto a chegar no Materno Infantil

Da Redação

Quando chegaram em Apucarana, o casal ligou para a polícia solicitando para que viaturas o ajudasse a chegar no hospital

Na tarde deste sábado (11), equipes da Polícia Militar (PM) de Apucarana realizaram uma escolta para ajudar uma gráfica, que estava em trabalho de parto, a chegar no hospital Materno Infantil, na área central da cidade.

A gestante e o marido estavam indo de Novo Itacolomi para Apucarana em um carro Chevrolet Cobalt, pela BR-376. Quando chegaram no município, o casal ligou para a polícia solicitando para que viaturas o ajudasse a chegar no hospital. O Copom da polícia repassou para duas equipes abrirem passagem em um engarrafamento até a chegada no Materno Infantil.

A operação foi realizada pelas equipes da Estação 1, com o Soldado Teixeira e o Soldado Eclache, e a Patrulha Rural, com o Cabo Batista e Soldado Bruno.