Plantação de maconha é encontrada em quintal de casa em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem foi preso após a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM), encontrarem pés de maconha plantados no quintal de uma residência no Jardim Ponta Grossa, na Rua Emílio de Menezes em Apucarana. As equipes chegaram até o local após receberem uma denúncia anônima.

continua após publicidade .

A apreensão aconteceu na noite desta segunda-feira (23), após as equipes que estavam em patrulhamento serem abordadas por um homem que fez a denúncia e indicou a casa no Jardim Ponta Grossa.

- LEIA MAS: Empresário de Ortigueira é executado na tarde desta segunda (23)



continua após publicidade .

No local, foram encontrados 21 pés de maconha plantados em um quintal nos fundos da casa. Também foi encontrada maconha secando e várias buchas da mesma droga já prontas para serem vendidas. Além de cocaína (30.9 gramas) que após fracionadas renderia várias porções.

O homem foi preso por tráfico de drogas e levado para a delegacia juntamente com as drogas apreendidas.