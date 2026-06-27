Plantação de girassóis atrai visitantes e vira atração em Apucarana

Uma plantação de girassóis localizada na região do Aeroporto Capitão João Busse tem chamado a atenção e atraído muitos visitantes em Apucarana (PR). O cenário, que se destaca pela beleza natural da cultura agrícola, transformou-se rapidamente em uma atração turística espontânea no município, registrando um grande movimento de pessoas, especialmente aos finais de semana.

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O plantio foi iniciado há cerca de 60 dias, no mês de abril, pelo agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira, de 33 anos, que é funcionário da empresa responsável pela propriedade. A área cultivada impressiona pela extensão, somando 37 alqueires, o equivalente a 89,54 hectares ou aproximadamente 52 campos de futebol. A plantação integra um projeto maior da empresa que também possui plantações em Rolândia e Arapongas, totalizando mais de mil alqueires, com foco exclusivo na produção de óleo de girassol. O agricultor explica que a área, anteriormente destinada ao plantio de soja e milho, recebeu a nova cultura de forma pioneira.





Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira cuida da plantação - Foto: Cindy Santos/TNonline Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira cuida da plantação - Foto: Cindy Santos/TNonline





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Apesar de a intenção da lavoura ser estritamente comercial e industrial, a paisagem acabou atraindo a população de forma inesperada. "Por ser uma coisa diferente, acaba chamando a atenção", relata Silveira. Ele explica que, enquanto os dias de semana são mais calmos, o fluxo de pessoas se intensifica no sábado e no domingo. "No fim de semana, você tem que esperar o pessoal sair para poder até passar pela estrada, porque é tanta gente vindo", afirma o produtor.

Como é a primeira vez que cultivam a espécie na área, ele explica que ainda não há precisão sobre a colheita, mas o público terá mais algumas semanas para registrar o momento. "Acredito que são mais uns 50 dias para o povo aproveitar a paisagem. Só não pode chover muito, porque a chuva faz eles madurarem mais rápido e aí entra a plataforma para colher para a indústria", detalha.





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Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira recepciona alunos - Foto: divulgação Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira recepciona alunos - Foto: divulgação

Além do público em geral, a propriedade também tem recebido visitas com foco educacional. Nesta sexta-feira (26), o local foi o destino de uma aula de campo para os alunos do quinto ano da Escola Municipal José de Alencar. A visita faz parte da experiência pedagógica intitulada "Girassol: Um Símbolo de Sustentabilidade e Desenvolvimento", que integra o programa estadual Agrinho. A iniciativa é conduzida pela coordenadora pedagógica Cleonice Aparecida de Paula de Moura, juntamente com as professoras Gisele Feskiu, do 5º ano A, e Gislaine Andrade Ockner, do 5º ano B.

De acordo com a coordenadora , a atividade tem um papel fundamental na formação dos estudantes. "O objetivo é promover a integração entre educação, ciência, agricultura e sustentabilidade", afirma. Ela destaca que o contato prático expande o horizonte das crianças além dos livros didáticos. "Por meio de atividades práticas, pesquisas, observações e o cultivo, os alunos conhecem o ciclo de vida da planta, suas aplicações na alimentação e na produção de óleo. Queremos estimular o protagonismo estudantil, a curiosidade científica e fortalecer valores como responsabilidade, cooperação e cuidado com o meio ambiente", conclui.





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Alunos do quinto ano da Escola Municipal José de Alencar de Apucarana - Foto: divulgação Alunos do quinto ano da Escola Municipal José de Alencar de Apucarana - Foto: divulgação





Os alunos farão o registro de todas as descobertas em diários de campo dentro de ações interdisciplinares que envolvem Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Arte. Para aprofundar o aprendizado sobre a relação entre o campo e a cidade, a escola receberá na próxima semana um engenheiro agrônomo, que ministrará uma explicação aos alunos sobre as características do girassol e a importância desta cultura para o Norte do Paraná.





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3 de 7 divulgação Foto: Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira recepciona alunos Autor: divulgação

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6 de 7 Cindy Santos/TNonline Foto: Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira cuida da plantação Autor: Cindy Santos/TNonline

7 de 7 Cindy Santos/TNonline Foto: Plantação de girassóis atrai visitantes e vira atração em Apucarana Autor: Cindy Santos/TNonline







