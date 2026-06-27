Plantação de girassóis atrai visitantes e vira atração em Apucarana
Propriedade localizada próxima ao aeroporto registra grande movimento para ensaios fotográficos, especialmente aos finais de semana
Uma plantação de girassóis localizada na região do Aeroporto Capitão João Busse tem chamado a atenção e atraído muitos visitantes em Apucarana (PR). O cenário, que se destaca pela beleza natural da cultura agrícola, transformou-se rapidamente em uma atração turística espontânea no município, registrando um grande movimento de pessoas, especialmente aos finais de semana.
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O plantio foi iniciado há cerca de 60 dias, no mês de abril, pelo agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira, de 33 anos, que é funcionário da empresa responsável pela propriedade. A área cultivada impressiona pela extensão, somando 37 alqueires, o equivalente a 89,54 hectares ou aproximadamente 52 campos de futebol. A plantação integra um projeto maior da empresa que também possui plantações em Rolândia e Arapongas, totalizando mais de mil alqueires, com foco exclusivo na produção de óleo de girassol. O agricultor explica que a área, anteriormente destinada ao plantio de soja e milho, recebeu a nova cultura de forma pioneira.
Apesar de a intenção da lavoura ser estritamente comercial e industrial, a paisagem acabou atraindo a população de forma inesperada. "Por ser uma coisa diferente, acaba chamando a atenção", relata Silveira. Ele explica que, enquanto os dias de semana são mais calmos, o fluxo de pessoas se intensifica no sábado e no domingo. "No fim de semana, você tem que esperar o pessoal sair para poder até passar pela estrada, porque é tanta gente vindo", afirma o produtor.
Como é a primeira vez que cultivam a espécie na área, ele explica que ainda não há precisão sobre a colheita, mas o público terá mais algumas semanas para registrar o momento. "Acredito que são mais uns 50 dias para o povo aproveitar a paisagem. Só não pode chover muito, porque a chuva faz eles madurarem mais rápido e aí entra a plataforma para colher para a indústria", detalha.
Além do público em geral, a propriedade também tem recebido visitas com foco educacional. Nesta sexta-feira (26), o local foi o destino de uma aula de campo para os alunos do quinto ano da Escola Municipal José de Alencar. A visita faz parte da experiência pedagógica intitulada "Girassol: Um Símbolo de Sustentabilidade e Desenvolvimento", que integra o programa estadual Agrinho. A iniciativa é conduzida pela coordenadora pedagógica Cleonice Aparecida de Paula de Moura, juntamente com as professoras Gisele Feskiu, do 5º ano A, e Gislaine Andrade Ockner, do 5º ano B.
De acordo com a coordenadora , a atividade tem um papel fundamental na formação dos estudantes. "O objetivo é promover a integração entre educação, ciência, agricultura e sustentabilidade", afirma. Ela destaca que o contato prático expande o horizonte das crianças além dos livros didáticos. "Por meio de atividades práticas, pesquisas, observações e o cultivo, os alunos conhecem o ciclo de vida da planta, suas aplicações na alimentação e na produção de óleo. Queremos estimular o protagonismo estudantil, a curiosidade científica e fortalecer valores como responsabilidade, cooperação e cuidado com o meio ambiente", conclui.
Os alunos farão o registro de todas as descobertas em diários de campo dentro de ações interdisciplinares que envolvem Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Arte. Para aprofundar o aprendizado sobre a relação entre o campo e a cidade, a escola receberá na próxima semana um engenheiro agrônomo, que ministrará uma explicação aos alunos sobre as características do girassol e a importância desta cultura para o Norte do Paraná.
Foto: Autor: divulgação Foto: Autor: divulgação Foto: Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira recepciona alunos Autor: divulgação Foto: Autor: Cindy Santos/TNonline Foto: Autor: Cindy Santos/TNonline Foto: Agricultor Luiz Henrique Barbosa Silveira cuida da plantação Autor: Cindy Santos/TNonline Foto: Plantação de girassóis atrai visitantes e vira atração em Apucarana Autor: Cindy Santos/TNonline