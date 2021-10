Da Redação

Plano de Obras do “Coronel Mamão” completou 69 anos

Vasculhando nesta terça-feira (05/10) documentos históricos do arquivo da Prefeitura de Apucarana, o prefeito Junior da Femac e seu vice, Paulo Vital, constataram que há exatamente 69 anos, o então prefeito do Município, Coronel José Luiz dos Santos, o “Coronel Mamão”, criou e encaminhou ao Governo do Estado o então “Plano de Obras do Município de Apucarana”.

Conforme revela Junior da Femac, exatamente no dia 5 de outubro de 1952, o então prefeito de Apucarana entregava ao Governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha, o plano de obras do Município de Apucarana. “Esse gesto demonstra a importância do planejamento da cidade, que já existia há 69 anos atrás”, assinalou o atual prefeito.

De acordo com Junior da Femac, o planejamento é essencial para o sucesso de metas almejadas, e isso tem sido priorizado em sua gestão, com um rigoroso controle financeiro. “Atualmente temos 35 obras em andamento na cidade e, numa próxima etapa, outras já estão sendo projetadas, com a indispensável reserva de recursos”, lembrou ele.