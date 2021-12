PlanificaSUS: Apucarana sedia evento nesta quinta; Veja

Da Redação

Nesta quinta-feira (16), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná realiza em Apucarana, o workshop que formaliza a adesão dos municípios da 16ª Regional de Saúde no Programa PlanificaSUS Paraná. O evento conta com a presença do secretário de estado da saúde Beto Preto e do prefeito Junior da Femac, reunindo cerca de 250 pessoas no Cine Teatro Fênix.

PlanificaSUS é um projeto de capacitação permanente das equipes de saúde do estado (regionais de saúde) e municípios para que organizem de forma integrada o acesso dos usuários do SUS aos serviços a Atenção Especializada e a Atenção Primária.

"Nós temos um momento importante. Temos que fazer a construção de uma ponte entre a atenção primária e saúde, unidade básica de saúde, com o atendimento especializado. Essa relação tem que ser mais próxima. Este é um projeto amplo e uma ideia toda montada pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein. O Paraná também dá enfoque na área da saúde do idoso", explica o médico apucaranense Beto Preto.



O secretário da saúde comenta sobre a visita que será feita nas regionais para ampliar as ações do projeto. "Nossa diretora, a doutora Maria Gorete, está visitando todas as regionais para lançar o programa e pegar assinaturas dos prefeitos. Já estamos também capacitando os médicos da atenção primária com relação a prescrição de medicamentos para a área da saúde mental, por exemplo", complementa.

Para formalização da adesão ao programa, a atividade também conta com a presença de prefeitos e secretários municipais da 16ª RS, e ao mesmo tempo reunirá profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, agentes de saúde e técnicos de informática, que começarão a receber a capacitação dentro da proposta PlanificaSUS.

O evento é coordenado pela Sesa e o workshop é ministrado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, de São Paulo. O objetivo é realizar os workshops de adesão ao programa e formalizar a participação dos municípios ao PlanificaSUS, nas 22 Regionais de Saúde do Paraná.

O PlanificaSUS foi criado em 2019 como proposta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Ministério da Saúde e Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein.

Veja a entrevista completa com o secretário de Saúde, Beto Preto:

Assista a entrevista com Marcos Costa, chefe da 16ª Regional de Saúde de Apucarana:

PlanificaSUS: Apucarana sedia evento nesta quinta; Veja - Vídeo por: Reprodução