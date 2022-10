Planejamento para revitalização da Rua Ponta Grossa é concluído

Da Redação

O encontro no Sebrae entre lojistas e lideranças ocorreu de quinta a sábado

Durante três dias, lojistas e lideranças que integram a Governança do Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa se reuniram no Sebrae de Apucarana para fazer o planejamento de cada etapa do processo de reforma, readequação e embelezamento da via. O encontro ocorreu de quinta a sábado. Os participantes colocaram no papel diversas sugestões para proporcionar uma nova experiência de compra aos consumidores.

As informações colhidas, segundo o consultor do Sebrae Tiago Cunha, que está coordenando o projeto, serão encaminhadas para a área técnica, que tem a missão de interpretar e colocar de forma objetiva no projeto arquitetônico de revitalização tanto os anseios levantados pela pesquisa quanto as observações apontadas pelos lojistas durante os três dias de reuniões de planejamento.

Tiago observa que, entre os desejos dos lojistas, estão calçadas, lixeiras e arborização padronizadas, diminuir a fiação aparente e melhorar a iluminação. “Além disso, ficou claro o desejo por intervenções na rua que proporcionem mais conforto ao consumidor e torne a experiência de compra única”, comenta.

Para o consultor, ouvir os empresários do comércio, além da governança, não torna só o processo democrático, mas cria o senso de pertencimento. “O projeto de revitalização precisa fazer sentido para o lojista, precisa do envolvimento de todos, senão a mudança vai ser apenas física, e não é isso que queremos”, pontua.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, que também faz parte da Governança, avalia que essas reuniões são fundamentais. “Porque é o momento de todos contribuírem e abraçarem o projeto, porque quando isso acontece temos ainda mais garra para enfrentarmos os desafios”, diz.

O calendário com os próximos encontros também já foram definidos. O Projeto Revitalização da Rua Ponta Grossa é realizado pela Fecomércio-PR, Sebrae, Prefeitura de Apucarana, Sivana, Sesc e Senac.

