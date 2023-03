Placas de cuidado com capivaras são instaladas no Jaboti

Da Redação

Cerca de seis placas sobre a presença de capivaras e outros animais silvestres foram instaladas nesta quarta-feira (22) em torno do Lago Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná. A sinalização foi solicitada após quatro acidentes terem sido registrados com os animais nesta região da cidade. O mais recente ocorreu no final do mês de janeiro deste ano, quando uma capivara foi atropelada e morta nas proximidades do Lar São Vicente de Paulo.

Conforme o biólogo de Apucarana, Fernando Felippe, a produção das placas foi quem pediu as placas para o vereador Mário Felippe. "Essa placa é específica para as capivaras. Essa é uma forma de evitar acidentes e mortes com esses bichos que vivem no Jaboti e que são praticamente 'mascotes' da nossa cidade", conta.

As placas, conforme Felipe, vão avisar para os motoristas diminuírem a velocidade e fiquem atentos ao dirigir pelo local. "É preciso que as pessoas prestem atenção, pois tem um local que os animais passam, além do Lago Jaboti ser uma área ecológica. É preciso ter consciência. Desta forma, a gente espera que não haja mais acidentes", reforça.

A instalação contou com a presença do perfil Capivara Apucarana, que defende e abraça a causa. O momento foi celebrado nas redes sociais.

