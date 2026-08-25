PL que cria selo empresa amiga da segurança é aprovado pela Câmara de Apucarana

Sessão ordinária desta segunda-feira (24) também aprovou outros três projetos; vereadores também discutiram temas como recape asfáltico em Apucarana





Projeto de lei que institui o selo ‘Estabelecimento Amigo da Segurança’ foi um dos quatro projetos de lei aprovados na sessão da Câmara de Apucarana desta segunda-feira (24). O PL, de autoria do vereador Pablo da Segurança (Cidadania) tem por objetivo valorizar a atuação dos agentes de segurança pública, além de fortalecer a relação com a comunidade.

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O vereador explica que a lei abrange não apenas a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, incluindo também Polícia Civil, Polícia Militar e os agentes de trânsito do município.

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Foto: Louan Brasileiro Foto: Louan Brasileiro

“A iniciativa visa criar um mecanismo de apoio logístico e humanitário aos profissionais em serviço ativo, permitindo que estabelecimentos ofereçam facilidades essenciais como acesso a banheiros, água, café e áreas de descanso. Pode parecer que não, mas essas são medidas simples que contribuem diretamente para a melhoria das condições de trabalho dos agentes e, consequentemente, para a eficiência da segurança pública municipal”, argumenta o vereador.

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Na sessão também foi lido PL de autoria do Executivo municipal que autoriza o município a aderir ao parcelamento especial de dívidas previsto na Emenda Constitucional 136. A autorização é obrigatória para o município aderir ao refinanciamento de dívidas previsto na nova lei federal.

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Segundo o presidente da Casa, Danylo Acioli (MDB), devem ser convocadas sessões extraordinárias para a próxima sexta-feira para acelerar o trâmite da lei.

“Nós vamos convocar as sessões para votar esse projeto e também podemos aproveitar para fazer uma limpeza de pauta, garantindo que esse projeto possa ser sancionado ainda no mês de agosto”, comenta.