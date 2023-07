Pizzaria é invadida e vigilante percebe crime após alarme disparar

Um vigilante trabalhava durante a madrugada desta sexta-feira (14), quando percebeu um crime no Núcleo Habitacional João Paulo após o alarme de uma pizzaria disparar. A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por volta das 1h27.

De acordo com relato do segurança, ele ouviu o alarme do estabelecimento e, quando chegou em frente ao local, se deparou com a porta de blindex aberta e a fechadura danificada. O proprietário foi chamado.

Ao chegar na pizzaria, a equipe da PM notou que a energia do estabelecimento havia sido desligada. Quando as luzes foram novamente ligadas, o proprietário percebeu que uma bicicleta havia sido furtada.

Os policiais realizaram patrulhamento pela região, mas a bike e nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada.

