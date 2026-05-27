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DENÚNCIA À PM

Pitbull escapa e fere cachorro de vizinha em bairro de Apucarana

Moradora relatou que os animais da casa ao lado andam soltos pelo Sumatra com frequência e sem focinheira, gerando medo na vizinhança

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 07:40:29 Editado em 27.05.2026, 07:40:26
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Pitbull escapa e fere cachorro de vizinha em bairro de Apucarana
Autor Pitbull atacou outro cachorro no Sumatra, em Apucarana - Foto: Pixabay/Imagem ilustrativa

Um cachorro de pequeno porte ficou ferido após ser atacado pelo cão de uma vizinha no final da tarde de terça-feira (26), no Residencial Sumatra, em Apucarana. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) após denúncia de falta de cuidado na guarda de animais.

-LEIA MAIS: Homem sofre parada cardíaca e morre no hospital após suposto choque em Apucarana

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De acordo com o relato da tutora do cão ferido, da raça Spitz Alemão, ela havia aberto o portão de casa para guardar o carro. Nesse momento, o seu animal de estimação saiu rapidamente para a calçada. Simultaneamente, o cachorro da vizinha, um Pitbull de médio porte, escapou da residência ao lado e avançou de forma violenta contra o cão menor, causando-lhe machucados.

A solicitante aproveitou a presença policial para denunciar que os incidentes não são casos isolados. Ela afirmou que os cachorros da vizinha são frequentemente vistos soltos pelas ruas do bairro, sem qualquer tipo de supervisão ou uso de equipamentos de segurança, como focinheiras. A situação tem gerado um temor constante de novos ataques contra pedestres e outros animais de estimação que circulam pela região.

A PM, após ouvir os relatos, conversou com as partes envolvidas, orientou sobre as providências legais cabíveis e registrou o boletim de ocorrência para documentar o caso.

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ataque de cães cachorros soltos cuidado com animais denúncia policial residencial sumatra segurança animal
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