Pitbull ataca cavalo no Jardim das Flores em Apucarana; veja o vídeo

Um cavalo foi atacado por um pitbull na tarde desta terça-feira (5), em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu no Jardim das Flores. Por conta do ataque, o cavalo ficou com diversos ferimentos no pescoço e apresentou muito sangramento. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Apucarana

Segundo relatos, pessoas que estavam no local ficaram em estado de choque por conta da gravidade do ataque. No vídeo é possível ver que o cavalo está de pé e com o pescoço totalmente vermelho por conta do sangue.

continua após publicidade

Por causa da situação, moradores do Jardim das Flores estão pedindo que as autoridades locais revejam a regulamentação de controle de animais para que haja penas mais duras para proprietários que acabam deixando cães perigosos soltos.

Animal apresentou muito sangramento por conta do ataque tnonline

Siga o TNOnline no Google News