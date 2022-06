Pista de skate do Lagoão é revitalizada para sediar competição

Da Redação

A pista de skate, no estilo street, do Complexo Esportivo Lagoão está sendo totalmente revitalizada. O espaço será reinaugurado no sábado, dia 02 de julho, a partir das 09h, quando Apucarana irá sediar uma competição reunindo os melhores skatistas da região. As obras na praça esportiva vêm sendo executadas por operários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura, com orientação de skatistas locais, em relação à superfície.



O prefeito Junior da Femac diz que a pista ficará em perfeitas condições para sediar grandes competições. “O skate é um esporte que cresceu muito no país, que foi muito bem representado na última olimpíada disputada no Japão, ganhando destaque internacional. Em Apucarana, atualmente, temos quase duzentos praticantes e daremos todo apoio para a modalidade, com o objetivo de revelar novos talentos”, avalia o prefeito Junior da Femac, lembrando que a pista foi construída há 32 anos, na gestão do prefeito José Domingos Scarpelini (in memorian).

O superintendente da Secretaria Municipal de Serviços Púbicos, Hellingtonn Gomes Martins, o Tom, destaca que a pista passou por diversas benfeitorias. “A pista foi totalmente recuperada, recebendo concretagem, novos obstáculos, guarda-corpos, pintura, iluminação e uma limpeza geral. No início da próxima semana o espaço já estará pronto para a competição”, destaca Tom.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, enalteceu a reforma no local. “A pista do Lagoão está toda reformada e é mais uma praça esportiva da cidade pronta para promover boas competições, sendo um chamariz para as crianças e os adolescentes que apreciam o skate. É mais uma obra em prol da comunidade”.

O skatista profissional apucaranense, Rogério Lopes, o Febem, comemora a revitalização do espaço e a disputa da competição. “O evento será realizado em comemoração ao dia mundial do skate e aos 32 anos do banks. Às 9 horas a pista já estará liberada para os treinamentos e às 13 horas iniciará as atividades do evento, que será disputado nas categorias mirim, iniciante, amador e olds. A ideia é unir todas as gerações do skate da cidade, com o evento tendo apresentações de bandas e prometendo ser uma grande festa da modalidade atraindo os praticantes do esporte de toda região”, cita Rogério Febem.

A categoria mirim será realizada com atletas até 13 anos, a iniciante de 13 a 17 anos, amador a partir dos 17 anos e a categoria olds acima de 35 anos. O evento no Lagoão tem a realização da “John Rogers” e conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.