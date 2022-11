Pisos emborrachados são instalados nos parquinhos dos CMEIs e escolas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Autarquia Municipal de Educação (AME), de Apucarana, começou a instalar, nesta semana, pisos emborrachados nos parquinhos infantis dos 24 CMEIS e 36 Escolas da sua rede. A medida tem por objetivo reforçar a segurança dos alunos e atender à recomendação nº 16071-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

continua após publicidade .

As primeiras unidades de ensino contempladas com os pisos emborrachados nos parquinhos foram a Escola Municipal do Campo Padre Antônio Vieira (Correia de Freitas) a Escola Municipal José de Alencar (Vila Reis), a Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira (Pirapó) e o CMEI Miguel Moreno (Vila Reis).

“Eu pedi à minha equipe que começasse a instalação dos pisos emborrachados pelas unidades de ensino dos distritos, como parte da missão de fazermos uma administração do bairro para o centro. Mas reforço que todos os CMEIs e Escolas serão igualmente contemplados com a benfeitoria,” explicou o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: 'De Bem Comigo' entrega quase 32 mil kits de higiene íntima em 1 ano

A secretária de educação, professora Marli Fernandes, destacou que os pisos emborrachados são capazes de amortecer quedas de até dois metros de altura. “Além disso, eles são feitos a partir de pneus reciclados, o que contribui com o meio ambiente e ensina às crianças sobre a importância da sustentabilidade”, disse.

De acordo com a superintendente de obras da AME, a arquiteta Andressa Aires de Proença, as próximas unidades de ensino a serem contempladas com o piso emborrachado são o CMEI Ana Luizão Festi (Pirapó), a Escola Municipal do Campo Professor Wilson de Azevedo (Caixa de São Pedro), o CMEI Antônio do Carmo Ribeiro (Caixa de São Pedro), a Escola Municipal Professora Marilda Duarte Noli (Jd. Ponta Grossa), a Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco (Núcleo Castelo Branco) e o CMEI Maria de Nazaré (Núcleo Castelo Branco). “A colocação do piso nestas unidades deve começar já na próxima semana”, adiantou.

Siga o TNOnline no Google News