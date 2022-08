Piscina do Lagoão deve ser reaberta a partir da próxima semana

Da Redação

Mais de 1,3 mil pessoas frequentam aulas de natação e hidroginástica no Lagoão

As aulas de natação e de hidroginástica na piscina térmica do Complexo Esportivo Lagoão, de Apucarana, devem voltar apenas na próxima semana. A data exata ainda depende da conclusão das obras de readequação da caldeira e do sistema de aquecimento, iniciadas ainda em 25 de julho.

O trabalho entrou na terceira semana e está sendo realizado por uma empresa de Nova Santa Bárbara do Oeste (PR) contratada pela Prefeitura. O serviço foi encomendado após reclamações de moradores da região do Ginásio Lagoão por conta do excesso de fuligem na atmosfera. Desde o início da reforma, as aulas de natação e hidroginástica estão suspensas no local.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, explica que um novo filtro está sendo instalado para acabar com o problema, além de outras modificações na estrutura, incluindo a construção de caixas da água para conter os resíduos. Segundo ele, após a conclusão do serviço, a fumaça gerada pela caldeira não terá mais fuligens e o problema será totalmente resolvido.

A caldeira é aquecida com o uso de madeira de reflorestamento (eucalipto). “É um serviço um pouco mais complexo, por isso, acabou atrasando um pouco”, justifica.

O sistema de aquecimento da piscina do Lagoão foi inaugurado em 2016. Atualmente, cerca de 1,3 mil pessoas frequentam as aulas de natação e de hidroginástica, incluindo crianças e idosos.

Além do Lagoão, o município oferta aulas de natação no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, que vem ocorrendo normalmente.

