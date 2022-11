Pirapó vai ganhar uma nova cancha de bocha

Da Redação

Em visita feita na manhã desta sexta-feira (25), no Pirapó, o prefeito Junior da Femac anunciou a construção de uma nova cancha de bocha no distrito. A reivindicação foi encaminhada pelo presidente da Câmara Municipal, de Apucarana, vereador Francylei de Godoi “Poim”, em nome de vários pioneiros do Pirapó, que foram os responsáveis pela construção da atual sede do bocha.

Segundo Junior da Femac, a nova estrutura será edificada entre o “Meu Campinho” e a Unidade Básica de Saúde (UBS). O projeto prevê 190 metros quadrados de área construída, com uma cancha de bocha, bar, cozinha, sanitários e área para jogos de mesa. O valor do investimento será de aproximadamente R$ 150 mil.

Conforme explica Poim, a atual sede da Associação da Bocha, no distrito de Pirapó, é bastante antiga e tem um número significativo de praticantes. “Em breve, todos irão dispor de um local mais amplo e com toda estrutura adequada para os amantes deste tradicional esporte”, informou o presidente da Câmara, Francylei de Godoi Poim.

Ao conversar com pioneiros e bocheiros de Pirapó, o prefeito Junior da Femac lembrou que o esporte é uma paixão dos imigrantes italianos radicados no distrito. “A prefeitura irá construir uma nova cancha, com toda a estrutura necessária. Já fizemos uma cancha de bocha no Parque Biguaçu e agora vamos construir uma nova cancha no distrito de Pirapó”, confirmou o prefeito.

