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Pirapó terá tradicional Festa de Santo Antônio com almoço e show de prêmios

Evento acontece nos dias 13 e 14 de junho e deve reunir fiéis e moradores de toda a região

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 11:17:03 Editado em 28.05.2026, 11:16:55
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Pirapó terá tradicional Festa de Santo Antônio com almoço e show de prêmios
Autor Foto: Divulgação

A comunidade de Pirapó em Apucarana realiza nos dias 13 e 14 de junho a tradicional festa em louvor a Santo Antônio de Pádua. O evento será promovido pela paróquia local e contará com programação religiosa, praça de alimentação, almoço festivo e show de prêmios.

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A programação começa no sábado 13 de junho, com venda de pratos típicos como sukiyaki, pastel, coxinhas, porções e bebidas. Após a missa, haverá um show de prêmios com sorteio de uma televisão.

No domingo (14), será servido almoço com churrasco no espeto, das 12h às 14h30. Segundo a organização, o cartão custa R$ 110 e serve duas pessoas.

A festa também contará com venda do tradicional bolo de Santo Antônio com medalhinhas e um novo show de prêmios em dinheiro após a missa de domingo.

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De acordo com os organizadores, os convites estão sendo vendidos antecipadamente e são limitados. A expectativa é reunir moradores de Pirapó e de cidades vizinhas durante os dois dias de evento.


Pirapó terá tradicional Festa de Santo Antônio com almoço e show de prêmios
AutorFoto: Lis Kato


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