Pirapó terá tradicional Festa de Santo Antônio com almoço e show de prêmios
Evento acontece nos dias 13 e 14 de junho e deve reunir fiéis e moradores de toda a região
A comunidade de Pirapó em Apucarana realiza nos dias 13 e 14 de junho a tradicional festa em louvor a Santo Antônio de Pádua. O evento será promovido pela paróquia local e contará com programação religiosa, praça de alimentação, almoço festivo e show de prêmios.
- LEIA MAIS: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (28)
A programação começa no sábado 13 de junho, com venda de pratos típicos como sukiyaki, pastel, coxinhas, porções e bebidas. Após a missa, haverá um show de prêmios com sorteio de uma televisão.
No domingo (14), será servido almoço com churrasco no espeto, das 12h às 14h30. Segundo a organização, o cartão custa R$ 110 e serve duas pessoas.
A festa também contará com venda do tradicional bolo de Santo Antônio com medalhinhas e um novo show de prêmios em dinheiro após a missa de domingo.
De acordo com os organizadores, os convites estão sendo vendidos antecipadamente e são limitados. A expectativa é reunir moradores de Pirapó e de cidades vizinhas durante os dois dias de evento.