Pirapó terá tradicional Festa de Santo Antônio com almoço e show de prêmios

A comunidade de Pirapó em Apucarana realiza nos dias 13 e 14 de junho a tradicional festa em louvor a Santo Antônio de Pádua. O evento será promovido pela paróquia local e contará com programação religiosa, praça de alimentação, almoço festivo e show de prêmios.

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A programação começa no sábado 13 de junho, com venda de pratos típicos como sukiyaki, pastel, coxinhas, porções e bebidas. Após a missa, haverá um show de prêmios com sorteio de uma televisão.

No domingo (14), será servido almoço com churrasco no espeto, das 12h às 14h30. Segundo a organização, o cartão custa R$ 110 e serve duas pessoas.

A festa também contará com venda do tradicional bolo de Santo Antônio com medalhinhas e um novo show de prêmios em dinheiro após a missa de domingo.

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De acordo com os organizadores, os convites estão sendo vendidos antecipadamente e são limitados. A expectativa é reunir moradores de Pirapó e de cidades vizinhas durante os dois dias de evento.





Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato



