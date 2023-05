Pirapó sedia etapa inicial do Circuito de Corridas de Rua; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi realizada neste domingo (21/5), no dDstrito do Pirapó, em Apucarana, a etapa inicial do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais, com as largadas e as chegadas acontecendo nas proximidades da Escola Vereador José Ramos de Oliveira. A competição, que é promovida pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria Municipal de Esportes, reuniu 635 alunos de nove escolas municipais.

continua após publicidade .

Participaram da corrida que abriu a temporada 2023 jovens competidores das escolas Vereador José Ramos de Oliveira, Wilson de Azevedo, João Batista, Marta Pereira da Silva, Madalena Côco, Presidente Médici, José Idésio Brianezi, Papa João XXIII e Alcides Ramos.

A disputa foi desenvolvida nas categorias A (nascidos em 2015), B (nascidos em 2014), C (nascidos em 2013) e D (nascidos em 2012), masculino e feminino. Veja a classificação no final da matéria.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Com 49 atletas, equipe de Apucarana disputa o Paranaense de Karatê

“A prova foi um sucesso, reunindo mais de 600 alunos da nossa educação, e que agora já vão se colocando como atletas. É realizado um trabalho de atletismo que nós temos em Apucarana, que começa na parceria da Secretaria de Esportes com a Autarquia Municipal de Educação, com o município tendo crianças maravilhosas, um celeiro de talentos”, destaca o prefeito Junior da Femac, que reforçou que o circuito terá mais quatro etapas ao longo do ano.

A segunda etapa acontecerá no dia 25 de junho no Parque do Lago Jaboti; a terceira será no dia 27 de agosto no Jardim Ponta Grossa; a quarta no dia 8 de outubro na região da Escola Gabriel de Lara, com a etapa decisiva ocorrendo no dia 12 de novembro na Praça Rui Barbosa, com a presença dos 20 primeiros classificados de cada categoria das provas anteriores.

continua após publicidade .

“O circuito é um projeto que iniciou há alguns anos e está dentro das escolas com o mini-atletismo e temos conseguido excelentes resultados, organizando as corridas com a disputa de cinco etapas. Após essas disputas, as crianças participam da São Silvestrinha em São Paulo e da nossa Vinteotinha, com muitas delas conquistando medalhas nas duas competições”, frisa a professora Marli Fernandes, diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação (AME).

“O Circuito já virou um marco no município porque já se tornou tradicional, com um trabalho maravilhoso que é realizado junto às escolas municipais. O projeto tem que ser valorizado, é o começo do esporte para os alunos e é muito bonito também ver os pais os incentivando nas corridas. O esporte está no sangue, Apucarana merece, parabéns ao prefeito Junior da Femac por sempre estar apoiando as competições”, cita o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Também prestigiaram a competição nesse domingo o vereador Mauro Bertoli, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), Ivan Silva; o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), José Airton de Araújo, o Deco; o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto; e o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO: fonte: Da Redação

Siga o TNOnline no Google News