Pirapó-Caixa de São Pedro: Apucarana obtém recurso federal para recape

A Prefeitura de Apucarana recebeu nesta segunda-feira (27/02) autorização para elaborar edital de licitação visando o recapeamento asfáltico dos 10,9 quilômetros da estrada municipal entre os distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro. A via, que é de grande importância para os moradores e produtores rurais da região, passou por várias operações tapa-buraco mas necessita de uma recuperação completa, orçada em R$6,4 milhões.

Segundo o prefeito Júnior da Femac, a reivindicação dos recursos havia sido encaminhada ao Governo Federal, por intermédio do deputado Beto Preto. “Com muita satisfação recebi na tarde desta segunda-feira o comunicado do nosso deputado federal sobre a conquista dos recursos, com repasse via Caixa Econômica Federal (CEF)”, informou o prefeito, enaltecendo a interlocução do parlamentar de Apucarana.

O investimento no recape asfáltico, confirmou Júnior da Femac, está orçado em R$6,4 milhões, e será agora executado com o aporte de R$3,5 milhões conquistados junto ao Governo Federal e contrapartida municipal.

Ao anunciar a autorização da licitação e liberação do recurso, o deputado Beto Preto diz que buscou os caminhos em Brasília para que Apucarana fosse atendida. “Estamos trabalhando para atender Apucarana, nossa região e todo o Paraná, por meio do nosso gabinete”, enfatizou o deputado.

Beto Preto diz que, em parceria com o prefeito Júnior da Femac e com o vice-prefeito Paulo Vital, vai atuar com firmeza para atender também para melhorar as ligações com São Pedro do Taquara, Barreiro, São Domingos e Correia de Freitas. “Podem contar com o meu trabalho junto aos ministérios e todos os órgãos federais em Brasília”, finalizou.

A liberação da licitação acontece após aprovação das documentações encaminhadas pela Secretaria de Obras junto ao agente financiador. “Estimamos que o processo de concorrência pública, a partir da publicação do edital, tenha uma duração de 90 dias”, projeta o prefeito Júnior da Femac.

Chamada de Estrada de São Pedro, a ligação entre os distritos possui extensão de 10,9 quilômetros. O recape a ser licitado prevê execução de aplicação de camada asfáltica CBUQ de quatro centímetros de espessura. Representante político da região, o vereador Franciley de Godoi, o “Poim” comemorou o anúncio do recape da estrada. “Trata-se de uma importante conquista, principalmente para os moradores de Caixa de São Pedro. A estrada é frequentemente utilizada para recebimento de insumos e escoamento de safra e agora os produtores terão mais segurança e melhores condições para trafegar”, avaliou Poim, enfatizando o trabalho do deputado federal Beto Preto e do prefeito Júnior da Femac na viabilização dos recursos necessários.

