Pioneiro de Califórnia Delfim Martinelli morre aos 86 anos

Faleceu nesta segunda-feira (29), o pioneiro da cidade de Califórnia, Delfim Martinelli, ocorrido esta manhã, em Londrina. Ele estava internado no Hospital do Coração há mais de 20 dias e faleceu, aos 86 anos, em decorrência de broncopneumonia, pielonefrite aguda e choque séptico.

Sr. Delfim era casado com Jeny Rivelini Martinelli e deixa 5 filhos: Marli Aparecida Rivelini Martinelli Passarin; Waldecir Martinelli; Devanir Martinelli; Wagner Martinelli e Gisleine Martinelli Luz que é casada com o diretor administrativo do Legislativo apucaranense, Dr. Cecílio Luz, noras, genros, netos e netas.

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, emitiu nota de pesar pelo falecimento do pioneiro. “Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do Sr. Delfim Martinelli. Acompanhamos diariamente a sua luta e de toda sua família, nos mais de 20 dias em que esteve hospitalizado. Sr. Delfim, pessoa íntegra, exemplo de vida, deixará saudades e um legado a todos que conviveram com ele. Em nome dos vereadores, vereadora e servidores da Câmara Municipal de Apucarana, estendemos os sentimentos de solidariedade e de conforto neste momento de dor a todos os seus familiares e amigos”.

O velório será na Capela Mortuária de Califórnia e o horário do sepultamento ainda será definido pela família.