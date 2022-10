Pioneiro de Apucarana, Odair Sorpilli, é sepultado nesta terça (4)

Da Redação

Pioneiro de Apucarana, Odair Sorpilli, lutava contra o câncer

Foi sepultado no final da tarde desta terça-feira (4), em Apucarana, o pioneiro Odair Sorpilli, aos 77 anos. De acordo com informações de familiares, ele lutava contra um câncer há algum tempo e não resistiu às complicações causadas pela doença.

Odair era filho do agricultor Rafael Sorpile, que leva o nome de uma rua localizada no Jardim Marissol, em Apucarana. Ele também trabalhou na mesma área que o pai. Familiares e amigos lamentaram a morte do pioneiro nesta terça-feira (4).

Entre eles, o deputado federal eleito, o médico Beto Preto, que escreveu uma nota de pesar em suas redes sociais. O pioneiro era tio de Adriana Gonçalves, esposa do médico apucaranense. "É com muito pesar que comunico o falecimento do Odair Sorpilli (Tio Zé) nesta terça".

O sepultamento, de acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) ocorreu às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

