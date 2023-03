Pioneiro da odontologia dá nome à clínica escola da FAP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Clínica escola foi inaugurada nesta sexta-feira (31)

Um dos primeiros dentistas de Apucarana e que por mais de quatro décadas atuou na rede pública do município, Dr. Verandy Vieira de Souza Leite, foi homenageado pela Faculdade de Apucarana (FAP). Falecido em 2018, aos 89 anos de idade, o pioneiro empresta o seu nome à clínica escola do curso de bacharelado em odontologia, inaugurada nesta sexta-feira (31).

continua após publicidade .

Comandada pelo diretor-geral da instituição, professor Dr. Lisandro Rogério Modesto, a solenidade de instalação da clínica de prática acadêmica contou com a participação do prefeito Júnior da Femac, do presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Luciano Molina, do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), Wanderlei Faganello, da viúva do homenageado, Irene Veira de Souza Leite, Evandro e Eneri (filhos) e João Carlos (genro). “A FAP tem como missão possibilitar ensino de qualidade e acessível a todos de Apucarana e região. Em toda a sua trajetória até aqui tem um longo histórico de envolvimento e prestação de serviços junto à comunidade e, assim como já acontece em todos os demais cursos de graduação, o nosso curso de odontologia estará atendendo a população através desta clínica escola. Um local que conta com equipamentos modernos de última geração e que contribuirá para a formação de profissionais de excelência”, pontuou professor Lisandro.

-LEIA MAIS: Leilão da Prefeitura de Apucarana arrecada mais de R$ 1 milhão

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac enalteceu a qualidade dos cursos oferecidos pela FAP e a escolha de “Dr. Verandy” para nomear a clínica. “Um momento histórico. Dr. Verandy foi contemporâneo do meu avô, que também foi servidor público. Esta clínica escola é um espaço onde a odontologia vista nos livros vai acontecer na prática. Dr. Verandy foi uma pessoa e um profissional fantástico, deixou sua marca, fez a diferença. Ter o nome dele aqui certamente vai inspirar a todos os acadêmicos a serem uma geração vitoriosa da odontologia”, disse o prefeito, pontuando que o homenageado chegou em Apucarana em 1952 e foi o primeiro dentista contratado pela Prefeitura de Apucarana, durante o mandato do prefeito Marino Pereira, no ano de 1960.

Composto por 13 boxes, o espaço destinado à prática acadêmica dos alunos do curso de bacharelado de odontologia deve começar a atender a comunidade em geral e também por intermédio de convênio com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), dentro de 30 dias.

Estiveram ainda no evento o coordenador do curso, professor especialista Itamar Guilherme de Paula, o secretário Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, o superintendente da Atenção Básica em Saúde da AMS, Dr. Odarlone Orente, a secretária Municipal de Educação, professora Marli Fernandes, além de servidores do Departamento Municipal de Odontologia, acadêmicos e professores da Faculdade de Apucarana (FAP).

O curso – Com mensalidade a partir de R$2.180,00, o curso de bacharelado em odontologia da Faculdade de Apucarana teve autorização pela portaria MEC n° 268, de 11/06/2019. Com um corpo docente formado por doutores, mestres e especiaistas, o currículo é integralizado pela periodização recomendada em dez semestres, totalizando carga horária de 4.082 horas. No último ano do curso é oferecido ainda estágio supervisionado, conferindo ao formando bom desempenho profissional.

Siga o TNOnline no Google News