Pioneiro apucaranense "Catarino" morre aos 78 anos

O pioneiro apucaranense Antônio João da Silva, mais conhecido como Antônio "Catarino", faleceu neste domingo em Apucarana, aos 78 anos, vítima de um câncer muito agressivo. Ele residia há 70 anos no Barreiro, onde era líder comunitário e ministro de eucaristia.

O prefeito Junior da Femac lamentou a morte do pioneiro da região do Barreiro, onde exercia importante liderança e representava os moradores locais. "Lamentamos a perda do Catarino e, ao mesmo tempo, manifestamos nossos sinceros sentimentos à família e amigos", comentou o prefeito, lembrando que o pioneiro era irmão do padre João Batista, do Santuário São José.

Antônio Catarino nasceu em Itapema, Santa Catarina, e veio para Apucarana aos 8 anos. Ele deixou a esposa Mercedes de Souza Silva - com 54 anos de matrimônio -, e cinco filhas Lourdes, Leonice, Leonilda, Leila e Lucia. O sepultamento ocorreu neste domingo (23).