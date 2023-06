Pioneira de Apucarana, Takako Sato Miyadi morre aos 83 anos

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar nesta segunda-feira (5), pelo falecimento da pioneira apucaranense Takako Sato Miyadi, aos 83 anos. Ela era esposa do presidente da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA), Kenite Ishida.

“A colônia japonesa de Apucarana está enlutada pela perda da senhora Takako, que sempre foi reconhecida como uma grande colaboradora de todos os eventos e atividades da ACEA e da Igreja Budista, ao lado do esposo Keniti Ishida”, comentou o prefeito.

Em nome dos apucaranenses, Junior da Femac manifestou condolências aos familiares e amigos da pioneira Takako Miyadi. A missa de corpo presente foi celebrada no final da tarde desta segunda-feira, pela Igreja Budista, na capela mortuária central.

Segundo amigos próximos da família, há alguns meses a senhora Takako sofria com problemas pulmonares. Ele passou algumas semanas em Curitiba, ao lado de suas quatro filhas, e retornou recentemente a Apucarana, onde voltou a ser internada na noite de domingo, no Hospital da Providência, e acabou falecendo no início da manhã desta segunda-feira.

O velório, na capela central, segue até as 23 horas desta segunda-feira. O corpo será cremado na manhã desta terça-feira, em cerimônia reservada, na cidade de Londrina.

