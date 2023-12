Pioneira de Apucarana, Rosa Rossa Damas morre aos 105 anos

Dona rosa completou 105 anos no último dia 19 de setembro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Morreu na manhã desta segunda-feira (25), em Apucarana, no norte do Paraná, a pioneira Rosa Rossa Damas, de 105 anos. Ela morou na Vila Apucaraninha por quase 70 anos e deixa um legado de amor e dedicação à família.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Confira os sepultamentos desta terça (26) em Apucarana e região

Rosa, que é natural de Curitiba (PR), foi dona de casa por praticamente toda a vida. Ela teve sete filhos. No entanto, quando conheceu o marido, ele já possuía outros sete filhos, que também foram cuidados por ela. A centenária morreu em casa, por volta das 10h30.

continua após publicidade

Umas das filhas, Vera Rossa afirmou que a mãe sempre foi uma pessoa de bem com a vida e que se preocupava muito com a alimentação . “Minha mãe nunca teve problema de dor. Ela sempre teve uma alimentação saudável, dormia cedo, acordava cedo e não gostava de coisa doce. Ela sempre foi de bem com a vida. Um amor de pessoa”, afirmou.

Dona Rosa Damas está sendo velada na Capela Central. O sepultamento ocorre às 11 horas no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News