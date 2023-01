Pintura da Catedral de Apucarana entra na reta final

Da Redação

Pintura da Catedral de Apucarana avançou nas últimas semanas

A pintura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, deve entrar na reta final nos próximos dias. A ideia, se o tempo permitir, é concluir os trabalhos até o final de fevereiro.



A reforma da Catedral começou no final de agosto do ano passado. Uma empreiteira foi contratada pela Diocese para revitalizar a igreja, um dos símbolos religiosos e históricos do município.



Quem passa pela Praça Rui Barbosa, no anel central da cidade, já pode perceber a tonalidade definitiva. A parte principal foi pintada na cor palha e os detalhes em bege bordado. São cores muito parecidas à original.

Ailton Rizo Borges, administrador da obra, explica que duas demãos já foram feitas nas laterais da igreja e uma terceira será iniciada nos próximos dias. Na parte frontal, a pintura também deve começar em breve.

A pintura foi antecedida por um demorado processo de limpeza e recuperação de fissuras nas paredes da Catedral. A primeira fase desse trabalho contou com o uso de hipoclorito de sódio para acabar com fungos e soltar a sujeira. Depois, os operários lavaram as paredes externas com uma máquina de alta pressão. Na sequência, foi passado um líquido preparador para evitar a soltura da tinta. Depois, a Catedral recebeu um fundo emborrachado branco preparatório para o início da pintura, o que deixou a igreja com uma cor branca por um longo período.

“A chuva atrasou muito o cronograma. Inicialmente, a pintura já deveria ter sido finalizada agora em janeiro”, comenta Ailton. Ele conta que a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, no topo da igreja, também será pintada, recebendo as tradicionais cores branca (manto) e azul (faixa).

A revitalização foi orçada em R$ 2 milhões. Além da pintura e dos reparos externos, o projeto contempla também obras de acessibilidade, com a construção de rampas e corrimãos nas escadarias centrais. A reforma incluiu ainda a cripta, que foi totalmente remodelada. A ideia inicial era instalar um sistema de ar-condicionado na Catedral, mas esse investimento ficou para uma segunda etapa.

HISTÓRIA

Com estilo barroco, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes começou a ser construída em 12 de outubro de 1950. A obra recebeu melhorias e ampliações ao longo das décadas, incluindo a instalação dos sinos, relógio, as imagens de São Pedro e São Paulo e os novos vitrais.

