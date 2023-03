Pintura da Catedral chega à imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Da Redação

Um dos elementos que tornam a Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana única: a imagem da santa instalada na torre principal está sendo pintada. Após décadas, o azul marca o cinto da túnica e o pedestal da imagem.

A cor que simboliza o céu é o destaque que vai colorir a estátua, que segue a imagem original da santa de túnica branca que apareceu na França para a jovem Bernadete Soubirus em 1858. A imagem finaliza o processo de pintura do prédio da catedral, que passa por uma revitalização iniciada em agosto do ano passado.

Segundo Ailton Rizo Borges, administrador da obra, a pintura da parte externa já está praticamente finalizada. Ele afirma que o clima chuvoso atrasou o cronograma além do esperado. “A gente trabalha um dia e fica três parados”, afirma, acrescentando que uma última demão de tinta será passada na igreja, que mantém a pintura nas cores originais.

A pintura foi antecedida por um demorado processo de limpeza e recuperação de fissuras nas paredes da Catedral. A primeira fase desse trabalho contou com o uso de hipoclorito de sódio para acabar com fungos e soltar a sujeira. Depois, os operários lavaram as paredes externas com uma máquina de alta pressão. Na sequência, foi passado um líquido preparador para evitar a soltura da tinta. Depois, a Catedral recebeu um fundo emborrachado branco preparatório para o início da pintura, o que deixou a igreja com uma cor branca por um longo período.

Ele acredita que a pintura da santa seja finalizada nesta semana se o clima colaborar. A Catedral Nossa Senhora de Lourdes é a única no Brasil a portar uma santa no topo da sua torre principal e, bem por isso, essa é uma das marcas da igreja.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Apucarana, a imagem foi esculpida dentro da nave pelo artista plástico Ângelo Franco Perez e depois levada, em partes, até o alto do campanário em um elevador improvisado. É a escultura de Nossa Senhora mais alta de todo país. O artista morava em Apucarana e também é autor de inúmeras outras obras espalhadas pela cidade.

MAIS OBRAS

A pintura não é a última fase da revitalização estimada em R$ 2 milhões que compreende também melhorias na acessibilidade da igreja, com instalação de rampas e corrimão, reforma da cripta e melhorias na iluminação externa. “A igreja ficará bem iluminada”, afirma Ailton.

VÍDEO

Um vídeo registrado pelo fotógrafo de Apucarana, Jair Ferreira, mostra um pouco do trabalho que está sendo realizado na imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Gravadas com um drone e postadas nas redes sociais, as imagens são impressionantes. Assista

