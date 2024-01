Pintor é acusado de furto e agredido enquanto trabalhava em Apucarana

Um pintor foi agredido depois que foi acusado de furtar uma carteira de uma residência na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista, em Apucarana, norte do Paraná. O caso ocorreu no sábado (6), por volta das 9h30.

A Polícia Militar foi chamada pelo morador que contratou o serviço da vítima. O homem reside em uma casa que divide o quintal com outra, onde mora o agressor. Ele contou que a vítima estava pintando a área externa das duas residências.

Conforme o pintor contou ao contratante, o morador da outra residência chegou alterado e o acusou de ter furtado uma carteira, que teria cerca de R$ 1.500,00. O autor, então, agrediu o trabalhador com vários chutes nas pernas.

As agressões só teriam parado quando uma vizinha interviu. A polícia ainda conversou com a esposa do agressor, que disse que também discutiu com o marido durante a madrugada, mas não quis representar contra ele.

O homem não foi encontrado no local e um boletim de ocorrências foi registrado pela PM.

