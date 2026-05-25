Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP

Os pilotos apucaranenses Otavio Enz e seu filho, Allan Enz, subiram ao pódio na última etapa da Mitsubishi Cup, realizada no último fim de semana em Ibirá, no interior de São Paulo. Representando a equipe Zenz Rally Team nas trilhas off-road, a família garantiu posições de destaque em suas respectivas categorias durante uma prova considerada extrema pelos competidores.

📰 LEIA MAIS: Prefeitura quer ampliar cursos profissionalizantes em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conhecido no automobilismo como "Marreco", Otavio correu ao lado do navegador Sidão e conquistou a segunda colocação na categoria Outlander Sport R (divisão Cup), ocupando também o quarto lugar na classificação geral da classe Pró. Já Allan, que possui experiência consolidada como navegador e faz sua estreia como piloto nesta temporada, garantiu o quinto lugar na categoria Triton ER, tendo o primo Alisson na navegação.

O circuito em Ibirá foi descrito pelo experiente Otavio como um dos mais difíceis de sua trajetória na competição. Ele relatou que o trajeto exigiu o máximo das equipes, apresentando facões na pista e provocando o capotamento de diversos veículos. Allan corroborou a dificuldade do percurso, revelando que em determinados momentos precisou segurar o carro em apenas duas rodas. Apesar dos obstáculos, o novo piloto comemorou a melhor adaptação ao equipamento — o mesmo veículo utilizado pelo pai em 2025 —, demonstrando evolução após sofrer com problemas mecânicos na abertura do campeonato.

Os pódios no interior paulista servem de preparação estratégica para o principal objetivo da equipe na temporada: o Rally dos Sertões, com início programado para o mês de agosto. Antes do maior desafio do ano, os pilotos de Apucarana, que contam com o patrocínio da Proesporte e da Mobifacil, ainda disputarão as próximas etapas da Mitsubishi Cup. O calendário prevê corridas em Holambra, no dia 27 de junho, e em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 25 de julho, onde pai e filho buscarão manter a regularidade na competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



1 de 6 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

2 de 6 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

3 de 6 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

4 de 6 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

5 de 6 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

6 de 6 Divulgação Foto: Autor: Divulgação



