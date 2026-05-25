Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ORGULHO

Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP

Otavio Enz e Allan Enz garantiram a segunda e a quinta colocações em suas categorias durante circuito marcado por alto grau de dificuldade

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 17:19:59 Editado em 25.05.2026, 17:24:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP
Autor Pai e filho subiram no pódio neste fim de semana - Foto: Divulgação

Os pilotos apucaranenses Otavio Enz e seu filho, Allan Enz, subiram ao pódio na última etapa da Mitsubishi Cup, realizada no último fim de semana em Ibirá, no interior de São Paulo. Representando a equipe Zenz Rally Team nas trilhas off-road, a família garantiu posições de destaque em suas respectivas categorias durante uma prova considerada extrema pelos competidores.

📰 LEIA MAIS: Prefeitura quer ampliar cursos profissionalizantes em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conhecido no automobilismo como "Marreco", Otavio correu ao lado do navegador Sidão e conquistou a segunda colocação na categoria Outlander Sport R (divisão Cup), ocupando também o quarto lugar na classificação geral da classe Pró. Já Allan, que possui experiência consolidada como navegador e faz sua estreia como piloto nesta temporada, garantiu o quinto lugar na categoria Triton ER, tendo o primo Alisson na navegação.

O circuito em Ibirá foi descrito pelo experiente Otavio como um dos mais difíceis de sua trajetória na competição. Ele relatou que o trajeto exigiu o máximo das equipes, apresentando facões na pista e provocando o capotamento de diversos veículos. Allan corroborou a dificuldade do percurso, revelando que em determinados momentos precisou segurar o carro em apenas duas rodas. Apesar dos obstáculos, o novo piloto comemorou a melhor adaptação ao equipamento — o mesmo veículo utilizado pelo pai em 2025 —, demonstrando evolução após sofrer com problemas mecânicos na abertura do campeonato.

Os pódios no interior paulista servem de preparação estratégica para o principal objetivo da equipe na temporada: o Rally dos Sertões, com início programado para o mês de agosto. Antes do maior desafio do ano, os pilotos de Apucarana, que contam com o patrocínio da Proesporte e da Mobifacil, ainda disputarão as próximas etapas da Mitsubishi Cup. O calendário prevê corridas em Holambra, no dia 27 de junho, e em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 25 de julho, onde pai e filho buscarão manter a regularidade na competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


  • Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP1 de 6
    Foto: Autor: Divulgação
  • Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP2 de 6
    Foto: Autor: Divulgação
  • Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP3 de 6
    Foto: Autor: Divulgação
  • Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP4 de 6
    Foto: Autor: Divulgação
  • Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP5 de 6
    Foto: Autor: Divulgação
  • Pilotos de Apucarana, pai e filho sobem ao pódio em etapa da Mitsubishi Cup em SP6 de 6
    Foto: Autor: Divulgação


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana AUTOMOBILISMO competição Esporte Mitsubishi Cup Rally
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV