Piloto de Apucarana vence duas provas na 5ª etapa da Copa Paraná

O piloto Rony Petterson Gouveia, que compete com apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, voltou a ser destaque na modalidade de motocross. Nesse domingo (17), em Novo Itacolomi, ele obteve a primeira colocação nas provas das categorias mx3 nacional e de 250cc durante a quinta etapa da Copa Paraná. Com os resultados, Rony segue em segundo lugar nas duas categorias e com chances de alcançar os títulos na temporada.

“Foram duas provas difíceis disputadas com muito calor, mas na raça e na superação consegui alcançar o meu objetivo. As vitórias foram fundamentais e me deixaram vivo nas duas categorias. A próxima etapa da Copa Paraná está marcada para o dia 1º de outubro em Borrazópolis”, destaca Rony.

O experiente piloto de Apucarana também vem se destacando no Campeonato Paranaense da modalidade. No último dia 10, em Santa Helena, ele foi o vencedor da categoria mx3 nacional na sexta etapa da competição estadual.

Com a vitória no Oeste do Estado, Rony se manteve em segundo lugar na categoria com 146 pontos, estando atrás do piloto Fábio de Lucena Brito, de Santo Antônio da Platina, com 159. O curitibano Eduardo Chuaste Júnior ocupa a terceira posição com 124 pontos. A sétima e penúltima etapa do Campeonato Paranaense acontecerá no dia 19 de novembro em Telêmaco Borba.

“O Rony vive um bom momento no motocross e continua na luta pelos títulos do Campeonato Paranaense e da Copa Paraná de 2023. Nas últimas três provas que ele disputou conseguiu subir no lugar mais alto pódio. O piloto tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Nas competições estaduais, o apucaranense corre com o patrocínio da Marchi Academia, Geração Vida, Posto Vila Rica, ZUA, Pig Poca e Mersul Malhas.

