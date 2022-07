Piloto de Apucarana vence a quinta etapa do Paranaense de Motocross

Da Redação

A competição aconteceu neste domingo (24) em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, o piloto Rony Peterson Gouveia conquistou nesse domingo (24), em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, a primeira colocação na categoria MX3 Nacional, durante a realização da quinta etapa do Campeonato Paranaense de Motocross.

Com o resultado, Rony se manteve na liderança da competição com 124 pontos, seguido por Eduardo Chuaste Junior (Curitiba), 104, e Júlio Teixeira da Silva Filho (Toledo), com 95.

A competição também fez parte da programação oficial dos Jogos de Aventura e Natureza e foi realizada numa pista montada no antigo alojamento da Techint.

“Larguei em segundo lugar e assumi a ponta na prova faltando duas voltas para o final. Ao cruzar a linha de chegada o público foi ao delírio com a minha vitória. Fui até a torcida agradecer o apoio e dei a minha camisa para uma criança que acompanhava a competição. Foi um final de semana de emoção e muita alegria”, comemorou Rony.

Foi a segunda vitória do piloto apucaranense no Campeonato Estadual de 2022. Ele havia vencido a segunda etapa disputada em Cascavel. Os outros resultados no campeonato foram os seguintes: terceiro lugar na primeira etapa em Rio Bonito do Iguaçu; segundo na terceira etapa em Toledo e segundo na quarta etapa em Boa Esperança.

A sexta etapa do Campeonato Paranaense acontecerá nos dias 20 e 21 de agosto em Clevelândia (Sudoeste do Estado).

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, parabenizou o piloto por subir no lugar mais alto do pódio. “O Rony vem representando muito bem a nossa cidade, mostrando a sua experiência e competência no motocross estadual. Pelos resultados obtidos até agora no campeonato tem plenas condições de ficar com o título na categoria e tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”.

Rony também está participando na temporada da Copa Paraná, estando em segundo lugar nas categorias Força Livre Nacional e na MX3 Nacional. A próxima etapa ocorrerá nos dias 3 e 4 de setembro em Primeiro de Maio (Norte do Estado).

Nas disputas do Paranaense e da Copa Paraná, o experiente piloto de Apucarana vem competindo com patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Marchi Academia e Geração Vida.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

