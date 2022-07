Piloto de Apucarana se destaca na 4ª etapa da Copa Paraná de Motocross

Da Redação

Para participar dessas competições, Rony conta com patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Marchi Academia e Geração Vida

Apoiado pela Secretaria Municipal de Esportes e Conselho Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, o experiente piloto Rony Peterson Gouveia foi destaque neste domingo (03), durante a 4ª etapa da Copa Paraná de Motocross, realizada no município de Rio Branco do Ivaí.

Fazendo provas de recuperação, o apucaranense ficou em terceiro lugar nas categorias nacional até 250cc e força livre nacional. Nas duas categorias, ele ocupa a segunda colocação na classificação geral do campeonato. Na categoria nacional até 250cc soma 64 pontos, com o líder sendo o piloto Osvaldo Junior Garcia Gallo, com 75 pontos ganhos. Já pela categoria força livre nacional, Rony tem 56 pontos, com Gallo também liderando a copa com 75.

Rony também está participando do Campeonato Paranaense de Motocross e disputa a quarta etapa no próximo domingo (10), em Boa Esperança. “Vou competir no próximo final de semana defendendo a liderança na categoria MX3 Nacional. Prometo dar meu melhor nesta prova para permanecer na ponta do Paranaense, com a etapa devendo reunir mais de 300 pilotos do Brasil, Paraguai e Argentina”, frisa Rony, que lidera a categoria com 73 pontos.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, elogiou o desempenho do piloto nesse final de semana. “Foram dois bons resultados do Rony em Rio Branco do Ivaí, que segue firme e forte em busca dos títulos na Copa Paraná e que também vem brilhando no Campeonato Paranaense liderando a sua categoria, tendo o respaldo do prefeito Junior da Femac”.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

