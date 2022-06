Piloto de Apucarana se destaca na 3ª etapa do Paranaense de Motocross

Da Redação

O piloto Rony Peterson Gouveia, que compete com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, foi destaque nesse domingo (12), durante a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Motocross, que aconteceu em Toledo. Rony conquistou a segunda colocação na categoria MX3 Nacional.

Com o resultado no Oeste do Estado, Rony segue na liderança da competição, com 73 pontos. O piloto Ivandro Kuhn, de Missal, está na segunda posição com 69, seguido por Eduardo Chuaste Junior, de Curitiba, com 58.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, enalteceu a participação do piloto na prova em Toledo. “O Rony teve boa performance na etapa passada e o manteve na liderança do campeonato, tendo totais condições de trazer o título para Apucarana. A nossa cidade tem tradição no motocross, com a modalidade contando com o respaldo e o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

De acordo com Rony, a próxima etapa do Campeonato Paranaense está marcada para os dias 9 e 10 de julho em Boa Esperança. “Será mais uma prova difícil e competitiva, mas a meta é fazer uma boa corrida na quarta etapa e se manter na liderança do campeonato”, disse o apucaranense.

Na atual temporada, o experiente piloto também está participando da Copa Paraná e da Copa Sul Paranaense. Nessas competições no Estado, Rony tem o patrocínio da ZUA, Mersul Malhas, Geração Vida, Pigpoca e Marchi Academia.





