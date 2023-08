Piloto de Apucarana lidera Campeonato Paranaense de Motovelocidade

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, o piloto Vinícius Fidélis, de 34 anos, segue na liderança da categoria 400cc Pro no Campeonato Paranaense de Motovelocidade. Ele se manteve na ponta da competição estadual com 75 pontos ao se destacar na segunda e terceira etapas que aconteceram no final do mês passado no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel.

Na disputa da segunda etapa no Oeste do Estado, Vinícius conquistou a primeira colocação, enquanto na terceira etapa obteve o segundo lugar. A quarta etapa do Campeonato Paranaense está marcada para o dia 27 de agosto também em Cascavel.

O piloto de Apucarana também está participando na temporada do Campeonato Sul-Brasileiro de Motovelocidade. Na etapa anterior, que foi a terceira, o apucaranense ficou na segunda posição na categoria 400cc Pro, em prova realizada no dia 6 de agosto no Veloparque em Nova Santa Rita-RS. “Com a colocação alcançada no Rio Grande do Sul sigo em terceiro lugar com 44 pontos e com chances de brigar pelo título no ano”, disse Vinícius.

A próxima etapa do Campeonato Sul-Brasileiro será realizada no dia 5 de novembro em Rivera no Uruguai. A competição será fechada no dia 17 de dezembro em Tarumã-RS.

“O Vinícius está de parabéns pelos resultados alcançados nas etapas do Paranaense e do Sul-Brasileiro, colocando Apucarana em evidência na modalidade de motovelocidade, com o piloto contando com o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Para disputar as duas competições, o piloto apucaranense tem o patrocínio da Keiko Colchões, Mano Motos e Rota 66 Oficina.

