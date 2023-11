Piloto de Apucarana é campeão pelo 2º ano consecutivo na Superbike

Entre os maiores nomes da motovelocidade, o piloto Luis Bertolli comemorou neste domingo (29), o segundo título consecutivo no Superbike Brasil em sua carreira, desta vez, na categoria Evo Light em que obteve quase 100% de aproveitamento durante toda a temporada 2023.

Em 10 rodadas dúplas, o piloto de Apucarana conquistou 18 vitórias e um total de nove pole position que garantiu ao piloto de 28 anos o título com antecedência ao término do campeonato.

As etapas foram disputadas em quatro circuitos diferentes pelo Brasil afora, com o maior número delas em São Paulo (SP), onde conquistou oito vitórias, duas em Goiânia (GO), Cascavel (PR) e mais duas em Potenza, Minas Gerais. Uma temporada emocionante, a bordo da Kawasaki ZX-10R preparada pela equipe TRC, que possibilitou a evolução do piloto para mais uma conquista de título nacional em meio aos maiores nomes do esporte.

“Só tenho a agradecer ao meu time que fez um trabalho incrível em mais uma temporada. A toda minha família por todo apoio, em especial ao meu pai, Manoel Luis Bertolli, a Trans Apucarana, a TN (Tribuna), sem todos ao meu lado nada seria possível. Apesar de estar no comando da moto durante as etapas, o apoio que recebo de todos é fundamental”, comemora o piloto.

Bertolli já é considerado um dos maiores nomes do estado do Paraná na modalidade, colecionando títulos, desta vez numa categoria ainda mais rápida e exigente.

“Para esta temporada me dediquei 100% principalmente na parte física, o ano foi extremamente intenso com 10 rodadas duplas e me senti preparado para lutar novamente pelo título. Na próxima temporada pretendo manter o foco e lutar pelo título na categoria principal.”

A Superbike é uma modalidade disputada com motos de 1.000cc que atinge cerca de 300 km/h de velocidade máxima, a mais veloz entre as motos de produção em série no mundo.

Após uma pausa de descanso, Bertolli seguirá para os treinos de pré-temporada 2024 para o principal desafio a fim de trazer mais um título nacional para a cidade de Apucarana.

