Piloto de Apucarana é campeão do SuperBike Brasil 2022

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O apucaranense Luis Henrique Bertoli conquistou o título do Campeonato Superbike Brasil 2022

O apucaranense Luis Henrique Bertoli conquistou o título do Campeonato SuperBike Brasil 2022, que teve a última corrida neste último domingo (27), no Autódromo Interlagos, em São Paulo. Das 10 etapas disputadas, em seis ele conseguiu a primeira colocação.

continua após publicidade .

A última prova contou com emoção até o fim para o piloto de Apucarana. Ainda na disputa pelo título da categoria SuperBike Light, Bertoli tinha que terminar pelo menos na segunda colocação na corrida para ser campeão e, largando em quarto, conseguiu a posição que precisava na última volta da prova.

-LEIA MAIS: Lutador apucaranense é campeão no Mundial de Jiu-jitsu

continua após publicidade .

Segundo o piloto, ele teve que usar a moto que será usada na temporada do ano que vem, por conta de um tombo que sofreu na 9ª etapa. "Foi um final de semana difícil, pois estava me adaptando com a nova moto da temporada do ano que vem, porém, consegui me adaptar rápido, larguei de 4º lugar, assumi a segunda posição na largada, disputei algumas posições com terceiro e passei na ultima volta. Terminei em 2º levando o titulo de campeão brasileiro", contou.

Entre todas as etapas, sete aconteceram em Interlagos, onde ele venceu em cinco delas. Na de Londrina também foi campeão. Em Nova Lima-MG foi derrubado por um concorrente e em Goiânia-GO, teve o pneu furado na última volta e perdeu a corrida.

fonte: Divulgação Entre todas as etapas, seis aconteceram em Interlagos, onde ele venceu em cinco delas

Siga o TNOnline no Google News