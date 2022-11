Piloto de Apucarana é campeão do Paranaense de Motocross

Da Redação

Ao vencer a oitava e penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Motocross, realizada neste domingo (27/11), em Santa Helena (Oeste do Estado), o experiente piloto Rony Peterson Gouveia, de Apucarana, conquistou o título estadual na categoria MX3 Nacional. Foi a terceira vitória do apucaranense no campeonato, pois ele havia ficado em primeiro lugar na segunda etapa em Cascavel e na quinta etapa em Pontal do Paraná.

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, Rony segue comemorando a conquista inédita. “Estava atrás desse título há mais de 15 anos, sempre batendo na trave. Fui oito vezes vice-campeão na minha categoria, mas dessa vez deu certo graças ao apoio do Conselho Municipal de Esportes e dos meus patrocinadores. Consegui uma estrutura melhor nesse ano e alcancei o meu objetivo com uma etapa de antecedência”, destacou o piloto de Apucarana, que iniciou a carreira no motocross no início dos anos 2.000.

Das oito etapas disputadas no Campeonato Paranaense de 2022, Rony conquistou três vitórias, por quatro vezes obteve a segunda colocação e uma vez terminou a prova em terceiro lugar.

O piloto de Apucarana lidera a categoria MX3 Nacional com 216 pontos e disputará a última etapa do Campeonato Paranaense no dia 18 de dezembro em Juranda.

“Foi um título merecido pelo que o Rony fez em toda a temporada, pois em todas as etapas subiu ao pódio. Estamos felizes pela conquista, mostrando a tradição de Apucarana no motocross, que é mais uma modalidade que tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Em mais de 20 anos de carreira, Rony é tricampeão da Copa Oeste, bicampeão da Copa Paraná e campeão da Copa Norte, todas no motocross; campeão paranaense de arena cross e com várias vitórias na extinta Copa Miltinho Pupio de enducross.

Nas disputas do Campeonato Paranaense, Rony compete com patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Marchi Academia e Geração Vida.

