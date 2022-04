Da Redação

Piloto de Apucarana é campeão do 4º Rally Minas Brasil

Nos dias 09 a 12 de março, na cidade de Araxá, em Minas Gerais, aconteceu a quarta edição do Rally Minas Brasil. O piloto apucaranense Otávio Enz comemorou a vitória na categoria Pró Brasil dos carros, além da sétima posição geral. Ele conquistou o resultado após acelerar por 372 quilômetros de trechos cronometrados, divididos em dois dias de prova.

Organizada pela Rallymakers, a prova abriu o Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country CBM e CBA 2022, como a única da temporada realizada em solo mineiro. O Expominas Araxá recebeu o parque de apoio, com toda a estrutura do evento e os boxes das equipes. O grid contou com 78 veículos, entre motos, UTVs e carros.

Além de Araxá, o percurso passou pelas cidades de Ibiá, Tapera, Pratinha e Sacramento. Pelo caminho, diversos obstáculos naturais no verdadeiro estilo cross-country: pedras, erosões, trechos de trial, subidas e descidas de serra, mesclados com terreno mais compactado e duro. O trajeto – bastante sinuoso –, proporcionou alta velocidade. Os pilotos conseguiram impor um ritmo bastante rápido (os carros chegaram à marca de 180 km/h).

E como tudo que é bom ainda pode melhorar, no segundo dia do Rally Minas Brasil, a chuva veio forte, proporcionando assim novas características à competição. Poeira e piso seco deram lugar ao chão escorregadio e ao barro.

“Sentimento de dever cumprido! Nós entregamos uma prova completa, em que os participantes tiveram todos os tipos de desafios. Fomos felizes em realizar o Rally Minas Brasil em Araxá que, além de apresentar uma nova cidade para o circuito nacional de rally, nos acolheu muito bem. A região possui altimetria e topografia perfeitas para a realização deste tipo de rally. Os participantes ficaram muito satisfeitos com o que proporcionamos a eles”, declarou o diretor geral da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country é em abril, de 18 a 23, com largada em Campina Grande (PB) e chegada em Natal (RN).

O 4º Rally Minas Brasil é uma realização da Rallymakers com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, Rio Branco Combustíveis, Transmáquinas, Ghia Investimentos, Bompack, Jeep Clube Araxá, Prefeitura de Ibiá, Prefeitura de Pratinha, Prefeitura de Tapira e Prefeitura de Sacramento.

Supervisão: CBM, CBA, FMEMG e FMA