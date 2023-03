Piloto de Apucarana disputa primeira etapa do Paranaense de Motocross

Da Redação

O experiente piloto Rony Peterson Gouveia

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, o experiente piloto Rony Peterson Gouveia disputará neste domingo (12), em Toledo, a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Motocross de 2023. Atual campeão estadual, o apucaranense competirá na categoria MX3 Nacional. Os treinos livres acontecerão neste sábado (11), no Oeste do Estado.

Rony disse que está confiante para mais uma temporada. “Vamos iniciar mais uma competição e nesse ano correndo atrás do bicampeonato estadual na categoria MX3 Nacional. O Campeonato Paranaense terá nove etapas ao longo do ano e com certeza será um dos mais difíceis”, destaca Rony, que também participará em 2023 da Copa Sul Paranaense e da Copa Paraná. No ano passado, ele também foi campeão da Copa Sul Paranaense em sua categoria.

No último domingo (05), no município de Entre Rios do Oeste, foi realizada a primeira etapa da Copa Sul. Em sua estreia na atual temporada, Rony conquistou a primeira colocação na categoria MX3 Nacional. Já no dia 19 de março em Cornélio Procópio, ele disputará a etapa inicial da Copa Paraná.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, deseja sorte ao piloto na temporada que se inicia. “O Rony foi muito bem no ano passado alcançando dois títulos em competições de alto nível no Estado. Mais uma vez ele terá o apoio do Conselho Municipal de Esportes e o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. O motocross de Apucarana tem tradição e acredito que o Rony tem tudo para fazer uma boa temporada”, destaca o professor Grillo.

Para participar das três competições no Estado, o piloto de Apucarana conta com patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Posto Vila Rica, Marchi Academia e Geração Vida.

Para conferir o calendário do Paranaense acesse o site da Prefeitura Municipal de Apucarana.

