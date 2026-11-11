Piloto de Apucarana disputa o título na grande final da MIT CUP 2026

O piloto apucaranense Marreco e o navegador Sidão, representantes da Zenz Rally Team, entram na pista nos dias 13 e 14 de novembro para a disputa da grande final da MIT CUP 2026. A etapa decisiva, que definirá os campeões da temporada, será realizada no Autódromo Velocitta, localizado na cidade de Mogi Guaçu, no interior paulista. A dupla chega à última prova do ano em posição de destaque e muito perto de conquistar o primeiro lugar geral do campeonato.

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Para a corrida que encerra o calendário da competição, a Zenz Rally Team marcou presença com força total e equipe completa. Além dos postulantes ao título, um segundo carro do time estará no grid de largada. O veículo adicional será comandado pelo piloto Allan Enz, que terá Miro como navegador. A missão da segunda dupla é completar a prova, garantindo o suporte e reforçando a presença da equipe nesta importante etapa do automobilismo nacional.