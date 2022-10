Piloto apucaranense Marreco é o entrevistado do Papo TN

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O atleta garantiu o 3º lugar no pódio na disputa pela categoria Pro Brasil do Rally dos Sertões

O piloto apucaranense Otávio Enz, conhecido como Marreco, é o entrevistado deste domingo no Papo TN. O atleta garantiu o 3º lugar no pódio na disputa pela categoria Pro Brasil do Rally dos Sertões, considerado o maior rally do mundo.

continua após publicidade .

A prova começou no dia 27 de agosto, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e a chegada foi em Salinópolis, no Pará. Foram 14 etapas e 7.200 km.

fonte: TNOnline O Papo TN vai ao ar neste domingo, 16, a partir das 17h

continua após publicidade .

Durante a entrevista, Marreco conta sobre suas origens em Apucarana, seu início no esporte e sobre os bastidores do maior rally do mundo.



O Papo TN vai ao ar neste domingo, 16, a partir das 17h, no site TNOnline, nas redes sociais e canal do YouTube.

Siga o TNOnline no Google News