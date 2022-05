Piloto apucaranense é destaque na Copa Paraná de Motocross

Da Redação

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura de Apucarana divulgou que o piloto Rony Peterson Gouveia, apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes, foi destaque, neste domingo (22), durante a terceira etapa da Copa Paraná de Motocross, realizada em Sertanópolis, no Norte do Estado do Paraná.

continua após publicidade .

O apucaranense ficou em segundo lugar nas categorias força livre nacional, MX3 e 250cc. Com os resultados, ele passou a ocupar a vice-liderança na competição.



O piloto Júnior Galo, de Cornélio Procópio, lidera a copa, com Jonatas Rojas, de São Paulo, estando na terceira colocação. A terceira etapa da Copa Paraná, que é disputada em várias categorias, contou com mais de 200 pilotos do Estado e de São Paulo.



continua após publicidade .

O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, parabenizou o piloto pelos resultados recentes. “O Rony vem representando muito bem o motocross de Apucarana conquistando bons resultados nos campeonatos pelo Estado. É um piloto experiente, com vários títulos e que segue na luta por mais conquistas, tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

No próximo final de semana, Rony disputará a segunda etapa do Campeonato Paranaense em Cascavel, Oeste do Estado. Na categoria força livre nacional, o piloto de Apucarana está na terceira posição. Júnior Galo é o líder, seguido por Fábio de Lucena, de Santo Antônio Platina.

Rony também está participando da Copa Sul Paranaense, que teve a primeira etapa no dia 1º de maio em Califórnia. Naquela competição, o apucaranense foi o primeiro colocado na categoria nacional.

continua após publicidade .

O experiente piloto, que está na modalidade desde 2000, tem o patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, Marchi Academia, Geração Vida e ZUA.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.