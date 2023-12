Piloto apucaranense conquista título na Copa Paraná de Motocross

Ao vencer a prova da categoria MX3 Nacional, o piloto Rony Peterson Gouveia, que conta com apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, conquistou nesse domingo (17/12) no município de Novo Itacolomi, o título da Copa Paraná de Motocross, competição que é supervisionada pela Federação Paranaense de Motociclismo (FPrM).

O competidor apucaranense, que participa da modalidade há mais de 20 anos, terminou a disputa estadual com 147 pontos. O piloto Juan Carlos Pereira dos Santos, de Assis-SP, obteve a segunda colocação com 125, seguido por Edicarlos Barbosa, de Califórnia, com 118 pontos ganhos.

Também nesse domingo, pela sétima e última etapa da Copa Paraná, Rony ficou em primeiro lugar na prova da categoria Força Livre Especial. Mas nessa categoria ele foi vice-campeão, com 133 pontos. O título foi conquistado pelo piloto Josenel Ferreira Júnior, de Kaloré, com 136, enquanto Juan Carlos Pereira dos Santos, de Assis-SP, ficou em terceiro lugar com 108 pontos.

“Foram provas eletrizantes pelas duas categorias, bem disputadas e deu tudo certo no último final de semana. Das sete etapas realizadas durante o ano também subi no lugar mais alto do pódio nas provas de Kaloré, Joaquim Távora e Borrazópolis”, disse Rony, que foi campeão paranaense da categoria MX3 Nacional em 2022.

“Piloto experiente e com muitas vitórias na carreira, o Rony mostrou o seu potencial no motocross trazendo mais um título para Apucarana. No ano passado ele foi campeão do Campeonato Paranaense e agora faturou a Copa Paraná, competindo com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na Copa Paraná de 2023, o piloto apucaranense competiu com o patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Posto Vila Rica, Geração Vida e Marchi Academia.

Mais três pilotos de Apucarana foram campeões da Copa Paraná nesse domingo. O experiente Tiago Garcia ganhou os títulos das categorias MX-PRO e MX3 Especial; a filha dele, Isabela Garcia, ficou em primeiro lugar na categoria batom e o jovem Yuri Maroni Viol conquistou a primeira posição na categoria Intermediária.

