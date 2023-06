Piloto apucaranense confirma participação no Rally dos Sertões

O piloto apucaranense Otávio Enz, mais conhecido como Marreco, confirmou sua participação no maior Rally das Américas. Serão mais de 3.800 km de estradas de terra, passando pelos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Num total de oito dias de prova, o Rally dos Sertões vai desbravar as regiões mais inóspitas do Brasil.



“Decidi participar novamente deste desafio. Em 2022, tive muitas dificuldades mecânicas. Mesmo assim consegui ainda um bom resultado na etapa norte”, ressalta Marreco.

O piloto corre na categoria Pro Esporte, que são para picapes com motor diesel. “Já consegui dois vice-campeonatos nos Sertões. Mas em 2022, devido aos problemas, consegui ficar em terceiro lugar na categoria. Foi um baita resultado, após tantas adversidades”, destaca Marreco.



O carro que ele vai disputar o Rally dos Sertões está sendo montado em São Paulo. “É uma oficina especializada em veículos para este tipo de prova. Estamos desmontando a picape do ano passado e remontando um carro totalmente novo. É um investimento para tentar o titulo que ainda não tenho nos Sertões”, diz Marreco.

ETAPAS

A prova começa no dia 11 de agosto na cidade de Petrolina, estado do Pernambuco, com um prólogo que define a largada. A chegada será no dia 19 de agosto, na cidade de Préa Cruz, no estado do Ceará.

A equipe do apucaranense será composta pelo copiloto Rodrigo Khezam, três mecânicos e quatro staffs. “Como não temos hotel nas cidades por onde passa o Rally dos Sertões, vamos com um Motor Home e mais dois carros de apoio, fora o da prova. Levamos 8 pares de pneus, a estrutura de uma mini oficina e dezenas de peças sobressalentes que são suficientes para montar outro carro”, explica Marreco.

Foto por Andre Chaco/divulgação Piloto e copiloto Rodrigo Khezam

O lançamento da picape de prova está previsto para acontecer no início do mês de agosto. “Estamos definindo o local e a data, porque saímos de Apucarana no dia 05 de agosto rumo ao nordeste”, diz Marreco.

O piloto conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana e do Conselho Municipal de Esportes. Tem o patrocínio da ACIA, Dalle Beer, Zenz Western e GS Racing. “Estamos ainda em negociação com algumas empresas, pois o Rally é a prova off road com maior cobertura da mídia nas américas”, conclui Marreco.

