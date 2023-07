Picape sem as rodas é encontrada no Contorno Norte de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma picape, que estava com alerta de furto desde a semana passada, foi recuperada pela Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (7), na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana, norte do Paraná.

Segundo a equipe policial, um morador, através de uma denúncia anônima, ligou ao 190 da PM informando que um Chevrolet Corsa Pick-Up estava abandonado em meio ao mato, às margens da rodovia.

Os policiais foram ao local e encontraram o veículo, que se encontrava sem suas quatro rodas. O guincho da polícia foi acionado, recolheu a picape e encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial.

Ainda de acordo com a PM, o veículo foi furtado no último dia 29. O local onde ocorreu o crime não foi informado.

