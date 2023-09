Picape furtada em Guarapuava é encontrada próxima à UPA pela GCM

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, norte do Paraná, recuperou um veículo com alerta de furto na manhã desta segunda-feira (25) nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A corporação informou que foi acionada por volta das 08h30, através do 153. A denúncia dava conta de que havia uma picape Fiat Strada abandonada na Rua Sante Formigoni, na região da Vila Vera Cruz.

Assim que os agentes foram para o local, apuraram que o veículo foi furtado de uma empresa de Guarapuava, cidade do centro-sul paranaense, nesse domingo (24). Inclusive, a Strada estava trancada e intacta, contando com todas as peças e sem qualquer avaria. A GCM acredita que os criminosos a utilizaram para transportar os objetivos furtados do escritório.

A picape foi guinchada até a 17ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis. Segundo a corporação de segurança, o proprietário do automóvel já foi informado a respeito do paradeiro do veículo.

